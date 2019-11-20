Валлийцы отпраздновали выход на Евро с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид"

Вчера, 19 ноября, сборная Уэльса обыграла Венгрию (2:0) и вышла на Евро-2020. Свою победу валлийцы отметили необычным образом.

После матча победители отпраздновали выход на турнир, держа флаг фанатов с надписью: "Уэльс, гольф, Мадрид".

Ранее эту кричалку фанаты использовали в адрес полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.

А еще: "Это действительно забавно": Бэйл оценил кричалку "Уэльс, гольф, Мадрид"| http://soccernews.ru