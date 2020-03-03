Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"

Теги кальяри

Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"

Вальтер Дзенга стал новым главным тренером "Кальяри".

Соглашение 59-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Ранее "Кальяри" покинул Роландо Марана из-за неудовлетворительных результатов команды.

Клуб не побеждает с 5 декабря. Серия без побед достигла 12 матчей.

После 25 туров Серии А "Кальяри" занимает 11 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Роналду может не сыграть с "Миланом" из-за болезни матери| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса

Football Italia: полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан" отменен из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 26 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
18 Дженоа Дженоа 25 22
19 Брешия Брешия 25 16
20 СПАЛ СПАЛ 25 15
Полная таблица

топ-5 тегов