Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"

Вальтер Дзенга стал новым главным тренером "Кальяри".

Соглашение 59-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2021 года.

Ранее "Кальяри" покинул Роландо Марана из-за неудовлетворительных результатов команды.

Клуб не побеждает с 5 декабря. Серия без побед достигла 12 матчей.

После 25 туров Серии А "Кальяри" занимает 11 место в турнирной таблице.

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