Валуев отреагировал на интимное видео с Дзюбой

Депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев, ранее становившийся чемпионом мира по боксу, поделился мнением об интимном скандале с участием нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который мастурбировал на камеру.

"Существует закон о защите личной информации. Взлом и проникновение в чужую частную жизнь, например, в компьютер, — это противоправное действие, которое в законе также отображается. Если бы это не было отображено в законе, нам было бы сложно квалифицировать хакерские атаки и прочие взломы компьютерных сетей каких-то внутренних организаций как преступление", — приводит слова Валуева Sport24.

Стоит отметить, что Дзюба неоднократно попадал в скандалы. В 2009 году его обвинили в краже денег у бывшего игрока "Спартака" Владимира Быстрова. В 2013 году Дзюба подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, изобразив усы наставника. Не так давно футболист имитировал половой акт с нападающим "Зенитом" Сердаром Азмуном в раздевалке.

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