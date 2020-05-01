Валуев ответил Навальному, который вступился за вратаря "Крыльев Советов" Фролова

Теги евгений фроловкрылья советов

Валуев ответил Навальному, который вступился за вратаря "Крыльев Советов" Фролова

Известный в прошлом боксёр, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на заявление оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что видеоблогер-антикоррупционер встал на защиту футболиста, а парламентария назвал "олицетворением партии власти во всей её тупости и идиотизме".

"Мне абсолютно всё равно, что говорит Навальный. Если он выдёргивает из контекста что-либо, концентрируя внимание людей, то это дело Навального. Я же не предлагал напрямую футболисту уезжать из страны, я всего лишь имел в виду, что нет такой страны, где не надо оплачивать штрафы ПДД и платить налоги. Отсюда и название мифической страны. Делайте выводы, имеет ли смысл относиться серьёзно к этому человеку, который выдёргивает фразы из контекста, раскачивая только ему понятную повестку. К сожалению, находятся те, кто этому верит дословно, не разбираясь в сути", - сказал Валуев.

Ранее Фролов подверг жёсткой критике действия российской власти в условиях пандемии коронавируса, за что был оштрафован "Крыльями Советов".

Не пропустите: Вратарь "Крыльев Советов" Фролов рассказал о своём отношении к Навальному. | http://soccernews.ru
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