Валуев предложил штрафовать российские клубы за плохие результаты в еврокубках

Фото инстаграм Николая Валуева

Депутат Государственной Думы России Николай Валуев порассуждал о методах мотивации команд РПЛ в еврокубковых турнирах.

"Провальные результаты наших клубов в еврокубках уже ничем не удивляют - это становится такой печальной традицией, к сожалению. Сейчас наш футбол и европейский - две разные игры. Я всё ещё убеждён, что нужно задуматься о том, чтобы наказывать клубы рублём. Было время на то, чтобы решить эти проблемы по-другому, но ничего не было сделано. Может, есть всё же смысл попробовать этим путём? Надо же пробовать все варианты.

На мой взгляд, есть смысл указывать в контрактах пункт, по которому за плохие результаты в еврокубках следует наказание в денежном эквиваленте. Это должно касаться всех, кто ответственен за результат - тренеров, игроков и так далее. Футбол - это же коллективный труд. Во всём мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют. Почему на наш футбол это правило не распространяется, не понимаю", - сказал Валуев.

Из-за нескольких подряд провальных евросезонов Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе все три клуба РПЛ потерпели домашние поражения в Лиге Чемпионов и Лиге Европы: "Зенит" - от "Ювентуса" (0:1), "Спартак" - от "Лестера" (3:4), а "Локомотив" - от "Галатасарая" (0:1).

Не пропустите: "Локомотив" обновил клубный антирекорд в еврокубках. | http://soccernews.ru