Валуев прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Депутат Госдумы России Николай Валуев поделился мнением о решении нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы отказаться от участия в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.
"Отказ Дзюбы от вызова в сборную - обыкновенное явление, не стоит из этого что-то раздувать. Если человеку предлагают работу, он говорит, что не готов - значит, не чувствует, что может помочь команде здесь и сейчас. Да, тренерский штаб посчитал, что он достоин быть в расширенном списке, но что ставить во главу угла - мнение тренера или того, кого зовут работать?
По логике вещей основополагающим моментом является понимание готовности того, кого зовут на работу. Тем более, не занимать чужое место правильно, учитывая личную неготовность. Закроет ли ему это путь в сборную? Я этого не знаю. Мне Карпин и РФС по этому поводу не отчитываются", - сказал Валуев.
Напомним, что сборная России 8 октября примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.
33-летнему Дзюбе осталось забить 1 гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
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