Валуев прокомментировал жесткое заявление украинского футболиста о геях

Фото: инстаграм Николая Валуева/Автор неизвестен

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев поделился мнением о словах нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина, который жестко высказался о гомосексуалистах.

"Я не очень понимаю, что такого жесткого сказал Беседин. Повторюсь, он просто назвал гомосексуалистов непечатным словом. Футболист высказал исключительно свое мнение. Да, он сказал, что не хочет, чтобы его сын брал пример с ЛГБТ-сообщества и попадал под их влияние. Это считается жесткостью?

Возможно, в Европе Беседин бы за такие слова мог подвергнуться жёстким санкциям. Но не думаю, что его за данное интервью как-то накажут. УЕФА сделать тут тоже ничего не может, даже если он выедет на территорию другой страны", — приводит слова Валуева "RT на русском".

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