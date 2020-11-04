Валуев рассказал, как "Зенит" будет играть против "Лацио"

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенита" с "Лацио".

"Честно сказать, не могу сделать прогноз на игру против "Лацио". Давайте просто пожелаем удачи "Зениту", она очень ему понадобится. Если ребята, не дай Бог, проиграют, то как отразится это на тренерском штабе - оставим это право Семаку. Если учитывать результаты предыдущих двух туров, думаю, ребята будут играть от атаки. Пора разметать", - цитирует Валуева "СЭ".

Встреча пройдет 4 ноября в Санкт-Петербурге. Начало игры - в 20:55 (мск). Две последние встречи Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл.

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