Валуев высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Брюгге"

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался по поводу матча 1-го тура Лиги Чемпионов между "Зенитом" и "Брюгге".

"Команда у "Зенита" хорошая. Надеюсь, справимся с "Брюгге". Возможно, было бы лучше начинать групповой этап на выезде. Дома все как-то расслабляет. С другой стороны, здесь загадывать бесполезно. Дома и стены помогают, может быть, для раскачки такой старт даже скажется позитивно.

"Брюгге" называют аутсайдером. Это просто по сравнению с остальными соперниками группы. Если говорить жестко, то можно их так назвать. Но недооценка соперника всегда и приводит к самым печальным последствиям. Поэтому здесь надо максимально собираться и не играть на расслабленной волне, чтобы не было неприятных сюрпризов, которые отнимут у "Зенита" очки. Расслабляться в этом матче нельзя", - цитирует Валуева "СЭ".

Матч "Зенит" - "Брюгге" состоится завтра, 20 октября, на "Газпром Арене". Начало игры - в 19:55 (мск).

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