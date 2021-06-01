Валуев высказался о решении Дании не впускать российских болельщиков на матч Евро-2020

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ властей Дании пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене.

"Если это действительно так, то это беспредел.

Но если это интернет история, то даже комментировать не хочу. Я не видел официальных документов", – сказал Валуев.

Напомним, что матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

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