Валуев высказался о решении Дании не впускать российских болельщиков на матч Евро-2020

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Валуев высказался о решении Дании не впускать российских болельщиков на матч Евро-2020Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал отказ властей Дании пускать российских болельщиков на матч Евро-2020 в Копенгагене.

"Если это действительно так, то это беспредел.

Но если это интернет история, то даже комментировать не хочу. Я не видел официальных документов", – сказал Валуев.

Напомним, что матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Также не пропустите: Дания отказалась впускать российских болельщиков на матч Евро-2020. | http://soccernews.ru
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