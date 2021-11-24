Валуев высказался о возможной отмене лимита

Фото: инстаграм Валуева/Автор неизвестен

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Российской Госдумы Николай Валуев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

"Если мы хотим, чтобы у нас играли клубы, полностью состоящие из зарубежных игроков, то давайте отменим лимит. Будем болеть за Хуанов и Педро, а Ивановых и Петровых не увидим, потому что "топовый" менеджмент наших клубов будет решать вопрос конкуренции именно таким путем.

Это общемировая тенденция загибания всего и вся – пришлые люди кормятся, а наше все погибает или уезжает за границу. Так и у нас будет при смягчении лимита – наш и без того слабый футбол отомрет совершенно окончательно.

В этом случае будет играть легионерская армия и заработает некоторое количество людей, которые будут благодарны за это", – сказал Валуев.

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