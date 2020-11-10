Валуев высказался об интимном видео с участием Дзюбы

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Валуев высказался об интимном видео с участием Дзюбы

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался по поводу скандала, произошедшего с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

Напомним, телефон игрока был взломан, из-за чего видео интимного характера попало в сеть. Футболиста отстранили от ноябрьских матчей национальной команды.

"Это слишком общий вопрос. Существует закон о защите личной информации. Взлом и проникновение в чужую частную жизнь, например в компьютер, - это противоправное действие, которое в законе также отображается. Если бы это не было отображено в законе, нам было бы сложно квалифицировать хакерские атаки и прочие взломы компьютерных сетей каких-то внутренних организаций как преступление", - цитирует Валуева Sport24.

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