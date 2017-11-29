Валуев: "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере"

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Валуев: "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере"
Известный российский боксер Николай Валуев прокомментировал поражение "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:3).

"Есть результат, и победил сильнейший в этот день. А из позитива можно только отметить, что "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере. Питерцы давили и могли уйти от поражения, проигрывая по ходу игры в два мяча. Счёт 5:1 солиднее. Да и в таблице пока опережаем "Спартак", - написал Валуев в своей конференции.

Напомним, что "Зенит" занимает второе место в Премьер-лиге и опережает идущий четвертым "Спартак" на два очка.

Не пропустите: "Зенит" представил видео о событиях вокруг матча со "Спартаком". | http://soccernews.ru

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