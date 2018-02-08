Вальверде: "Агрессивность Суареса в атаке полезна для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о том, как относится к горячему нраву нападающего Луиса Суареса.

"Мы уже комментировали кое-что относительно характера Суареса. Агрессивность Суареса в атаке, желание забивать и искать свободные зоны очень полезны для "Барселоны". Несмотря на то что его агрессивность иногда заканчивается жёлтой карточкой", - отметил он.

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