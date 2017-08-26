Вальверде: "Алавес" играл очень компактно"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвёл итоги матча второго тура испанской Примеры против "Алавеса".
"Эта победа дорогого нам стоила. Нам пришлось проявить терпение. "Алавес" играл настолько компактно, что их форвард был ближе к нашей полузащите, чем к обороне. Мы преодолели сложный тест. Нам пришлось постараться, чтобы открыть счёт. После гола игра вскрылась, у соперника появились зоны, и мы смогли поймать их ещё раз. Мы преодолели трудности, и теперь у нас шесть очков" - приводит слова Вальверде El Mundo Deportivo.
Не пропустите видеообзор матча "Алавес" - "Барселона". | http://soccernews.ru
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