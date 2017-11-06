Вальверде: "Алькасер доказал, что умеет забивать"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расхвалил игру форварда своей команды Пако Алькасера, который оформил дубль в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:1).

"Алькасер доказал, что умеет забивать. Что в нём изменилось? Не могу сказать. Однако я вижу, что на тренировках он работает очень достойно. У тренера в распоряжении футболисты, и он в тот или иной момент может делать свой выбор. Алькасер умеет освобождаться от опеки соперников и забивать", - отметил наставник.

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