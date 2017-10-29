Вальверде: "Андре Гомеш способен стать основным игроком "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о перспективах полузащитника своей команды Андре Гомеша стать одним из ведущих игроков "сине-гранатовых".

" Он - очень сильный игрок в игре в атаке. Именно в этом компоненте он должен нам помочь. Он вполне может стать основным игроком команды. Наша идея заключается в том, чтобы укрепить его позиции в команде ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, вчера Гомеш помог "Барселоне" обыграть "Атлетик". | soccernews.ru