Вальверде: "Андре Гомеш способен стать основным игроком "Барселоны"

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Вальверде: "Андре Гомеш способен стать основным игроком "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о перспективах полузащитника своей команды Андре Гомеша стать одним из ведущих игроков "сине-гранатовых".

"Он - очень сильный игрок в игре в атаке. Именно в этом компоненте он должен нам помочь. Он вполне может стать основным игроком команды. Наша идея заключается в том, чтобы укрепить его позиции в команде", - цитирует наставника "сине-гранатовых" le10sport.

Напомним, вчера Гомеш помог "Барселоне" обыграть "Атлетик". | soccernews.ru

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