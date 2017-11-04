Вальверде: "Английские клубы вновь стали грозной силой"

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Вальверде: "Английские клубы вновь стали грозной силой"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал оценку выступлениям английских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Разумеется, английские клубы вновь стали грозной силой. В последнее время они были не в состоянии доминировать. Хотел сказать: "В Лиге Европы – тоже", но вспомнил, что "МЮ" выиграл ее в прошлом сезоне.

Английские клубы всегда будут среди претендентов на победу. У них куча денег, отличные игроки и богатая история. Но это не означает, что испанские клубы слабее. В прошлом сезоне сильнее были они, в этом – английские.

Провал английских клубов в Лиге чемпионов в последние годы – это, пожалуй, самый большой парадокс", - сказал он. 

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