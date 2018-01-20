Вальверде анонсировал скорый уход Рафиньи

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что хавбек Рафинья Алькантара в ближайшее время покинет клуб.

"Он не будет тренироваться с командой сегодня. Клуб разрешил ему решать свои вопросы. Я общался с Рафиньей о его повреждении и прямо сказал, что ему нужно играть чаще. В "Барселоне" же это будет сделать сложно, учитывая последние трансферы.

Наша задумка заключается в том, чтобы позволить ему играть в футбол после долгого отсутствия. Если он и играл с "Эспаньолом", то только потому, что я рассчитывал на его помощь" - приводит слова Вальверде Goal.com.

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