Вальверде: "Барселона" будет играть на победу в матче со "Спортингом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о том, как его подопечные настраиваются на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со "Спортингом".

Напомним, что испанцы гарантировали себе первое место в квартете.

"У нас проблем нет, потому что мы уже стали первыми, что и было нашей целью. А вот нашему сопернику непременно нужно побеждать. Лигу чемпионов мы ценим, у нас большая ответственность перед болельщиками. Поэтому хотим победить в любом случае. Нужно уважать турнир", - сказал он.

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