Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Сельтой"

Теги барселонасельта вигоэрнесто вальверде

Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Сельтой"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" (1:1).

"Мы едем домой удовлетворенными, хотя могли добиться результата и получше. Мы прибавляли по ходу матча и у нас было достаточно моментов, чтобы победить. Мы знаем потенциал соперника и знаем, как они будут играть на "Камп Ноу". В этом матче не будет фаворита, мы уважаем соперника. 

Как оценю игру Дембеле? Это был его первый матч за четыре месяца и мы решили использовать его в атаке, не нагружая оборонительными действиями. Мы многого ждем от него. Усман сделал первый шаг после долгого отсутствия", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV‏.

Ответный матч "Барселона" - "Сельта" состоится 11 января.

Не пропустите: "Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов