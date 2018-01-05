Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Сельтой"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Сельты" (1:1).

"Мы едем домой удовлетворенными, хотя могли добиться результата и получше. Мы прибавляли по ходу матча и у нас было достаточно моментов, чтобы победить. Мы знаем потенциал соперника и знаем, как они будут играть на "Камп Ноу". В этом матче не будет фаворита, мы уважаем соперника.

Как оценю игру Дембеле? Это был его первый матч за четыре месяца и мы решили использовать его в атаке, не нагружая оборонительными действиями. Мы многого ждем от него. Усман сделал первый шаг после долгого отсутствия", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV‏.

Ответный матч "Барселона" - "Сельта" состоится 11 января.

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