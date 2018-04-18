Вальверде: "Барселона" хочет стать чемпионом как можно скорее"

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Вальверде: "Барселона" хочет стать чемпионом как можно скорее"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (2:2).

По словам наставника, его команда могла победить, но не использовала шансы при счете 2:1. 

"Было много шансов увеличить счет, но в итоге соперник сравнял счет. Нам нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами. Мы бы хотели сделать это как можно быстрее.

У "Сельты" отличная атака, особенно Яго Аспас. Он отличный игрок, что показывает в каждом матче", - отметил он.

По итогам 33-х туров "Барселона" опережает "Атлетико", идущий вторым, на 12 очков. У "матрасников" при этом есть игра в запасе.

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