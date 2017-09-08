Вальверде: "Барселона" лучшая команда мира с фантастическими игроками"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии перед матчем с "Эспаньолом".

"Лучшая новость о трансферном окне - это то, что оно закрылось. Теперь нам надо сконцентрироваться на турнирах. Мы сделали все возможное, и я доволен составом. Это лучшая команда мира с фантастическими игроками.

Адаптация Дембеле проходит замечательно. Сначала было заметно отсутствие тренировок, и Дембеле был в центре внимания. Но затем он стал более спокоен и влился в состав. Дембеле готов к игре. Не знаю, выйдет ли он завтра, но он прогрессирует. Готов ли Дембеле выйти в старте? Я решу это завтра.

Матчи сборных повлияли на состояние игроков - они устали больше футболистов "Эспаньола". Посмотрим, как Паулиньо и Суарес будут себя чувствовать. Я еще не разговаривал с Суаресом, но знаю, что он в порядке, так как Луис провел две игры за сборную Уругвая. Я был близок к тому, чтобы включить Суареса в заявку на матч с "Алавесом", но он не был полностью готов.

О "Барселоне" много говорят - это нормально. Иногда слухов больше, чем реальных новостей. У нас хороший состав, и мы постараемся отлично показать себя как в атаке, так и в защите, чтобы болельщики получили удовольствие" - приводит слова Вальверде Marca.

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