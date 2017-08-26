Вальверде: "Барселона" не нуждается в подписании защитников"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен комплектованием своей команды в линии обороны, информирует sport.es.

Так, комментируя подписание своим клубом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, наставник "сине-гранатовых" отметил, что его команда не нуждается в подписании новых игроков оборонительного плана.

Напомним, "Барселона" оптимистично настроена относительно возможного подписания Коутиньо. | soccernews.ru