Вальверде: "Барселона" победила в тяжёлом матче"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Леганесом" в матче 12-го тура испанской Примеры.

"Возможно, результат говорит о том, что мы доминировали больше, чем это было на самом деле. "Леганес" имел опасные моменты, но мы хорошо атаковали и раскрыли игру во втором тайме. Мы победили в тяжёлом матче. Иногда было очень сложно, соперник не давал нам играть. Но "Барселона" должна уметь приспосабливаться к таким условиям" - приводит слова Вальверде Marca.

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