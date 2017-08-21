Вальверде: "Барселона" показала хороший футбол и доминировала на поле"

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Вальверде: "Барселона" показала хороший футбол и доминировала на поле"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Бетисом" в матче первого тура чемпионата Испании.

"Барселона" показала хороший футбол и доминировала на поле. Месси играл на позиции "ложной девятки" и это один из вариантов нашей игры, который мы использовали в предсезонных матчах. Благодаря этому мы можем лучше использовать скорость Алькасера и Деулофеу. Из-за ухода Неймара мы потеряли некоторую глубину игру и теперь постараемся ее вернуть. Нам необходимо помогать друг другу. Стиль игры "Барселоны" не поменяется, поэтому нам нужны те игроки, которые смогут помочь", - цитирует Вальверде Marca.

Не пропустите: "Барселона" начинает чемпионат с убедительной победы над "Бетисом". | http://soccernews.ru

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