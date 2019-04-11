Вальверде: "Барселона" пришлось помучиться, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"На "Олд Траффорд" всегда сложно играть и создавать голевые моменты. Порой мы доминировали, но соперник также давил на нас. Впрочем, мы были опасные в атаке. Нам пришлось помучиться, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед".

Мы сумели использовать ошибку соперника и забили гол. Но затем они стали атаковать и давили. Наша ошибка позволила сопернику перехватить преимущество", - приводит слова Вальверде Marca.

Ответный матч "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" состоится 16 апреля.

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