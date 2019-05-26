Вальверде: "Барселона" упустила шанс на требл в течение 15 дней"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение своей команды от "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании.

"Валенсия" прекрасно проводит контратаки. В этой встрече они сыграли очень эффективно.

Месяц назад "Барселона" стала чемпионом и имела возможность сделать требл, но у нас не получилось сделать это. В решающие моменты мы провалились в течение 15 дней.

Я нормально себя чувствую, но, безусловно, после побед ты бываешь более счастливым. Мы проиграли, потому что проиграли. Это не было психологической проблемой", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.

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