Вальверде: ""Барселона" является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде: ""Барселона" является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что его команда может усилиться в зимнее трансферное окно. 

"Мы уже много говорили на эту тему. Я доволен командой, и в каждом матче по ходу сезона мы решаем наши задачи. Я знаю, что "Барселона" является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку", — сказал он.

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