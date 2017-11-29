Вальверде: ""Барселона" является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что его команда может усилиться в зимнее трансферное окно.

"Мы уже много говорили на эту тему. Я доволен командой, и в каждом матче по ходу сезона мы решаем наши задачи. Я знаю, что "Барселона" является клубом, который должен быть внимателен к трансферному рынку", — сказал он.

Читайте: Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании | http://soccernews.ru