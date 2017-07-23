Вальверде: "Барселоне" не обойтись без Неймара"

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Вальверде: "Барселоне" не обойтись без Неймара"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи, которые связывают форварда его команды Неймара с французским ПСЖ.

"Барселоне" не обойтись без Неймара. Мы хотим, чтобы он оставался с нами, и мы знаем, какое влияние он оказывает на нашу игру. Это понятно", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" Yahoo Sports.

Напомним, отец Неймара может встретиться с руководством "Барселоны". | soccernews.ru

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