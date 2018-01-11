Вальверде: "Барселоне" нужно подписывать игроков, чтобы удерживаться на вершине"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал траты своего клуба на новых игроков.

"Модель "Барселоны" всегда была такой же. Клуб всегда выходил на трансферный рынок, чтобы подписать лучших игроков в мире. Здесь играли многие из выдающихся игроков. В то же время мы всегда стараемся смотреть в сторону нашей академии...

Нужно помнить, что мы прошли через поколение особенных игроков, которыми являются Хави и Иньеста. Иногда академия выпускает больше хороших игроков, иногда - меньше. Но нам также нужно подписывать игроков, чтобы удерживаться на вершине", - цитирует наставника "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, Вальверде прокомментировал подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru