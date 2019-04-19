Вальверде: "Без сомнения, Гвардиола - лучший тренер в мире"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальерде рассказал, что он считает лучшим наставником мира Хосепа Гвардиолу, который возглавляет "Манчестер Сити".

Ранее манкунианцы вылетели из Лиги Чемпионов, по сумме двух встреч проиграв "Тоттенхэму" (4:3 и 0:1).

"Без сомнения, Гвардиола - лучший тренер в мире. Вылет "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов не имеет значения", - приводит слова Вальверде Marca.

Также испанский специалист поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, который забил 597 голов за клуб.

"Хотелось бы мне иметь в запасе больше слов, чтобы не повторяться о Месси. Лионель побьет все рекорды. Он будет и дальше заставлять фанатов ждать от него волшебства", - добавил тренер.

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