Вальверде: "Больше не намерен говорить на тему Гризманна"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде в очередной раз прокомментировал слухи о возможном подписании его клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

" Антуан Гризманн? Я больше не буду говорить на эту тему. Я знаю, что есть слухи, но не более того. То же самое можно сказать, когда появляется информация о том, что клуб интересуется тем или иным игроком - это все спекуляции. Мы уважаем наших соперников и их игроков. Я могу только признать, что он - отличный игрок, но больше ничего. Посмотрим, что произойдет ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Дешам хочет, чтобы Гризманн определился с новым клубом до ЧМ-2018. | soccernews.ru