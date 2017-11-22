Вальверде: "Будем добывать результат в матче с "Ювентусом", навязывая свою игру"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"В целом, если хорошо играешь и не пропускаешь, шансы на победу становятся больше. Мы постараемся создавать голевые моменты и избегать опасностей у своих ворот. Нас ждёт битва стилей. "Ювентус" постарается больше владеть мячом, а мы будем добывать результат, навязывая свою игру" - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Барселона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru