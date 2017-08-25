Вальверде: "Будем надеяться, что Дембеле оправдает ожидания и принесет нам много положительных эмоций"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о трансфере форварда Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии".

"Дембеле может сыграть на флангах атаки и в центре нападения, это придает нам пространство для маневров. Очень рады, что он теперь с нами. Жду, когда смогу познакомиться с ним лично в расположении клуба.

Уже по прошлому сезону было видно качество этого футболиста, "Барселона" тогда тоже следила за ним. Будем надеяться, что Дембеле оправдает ожидания и принесет нам много положительных эмоций" - приводит слова Вальверде Fourfourtwo.

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