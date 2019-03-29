Вальверде будет беречь Месси перед важными играми

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Вальверде будет беречь Месси перед важными играми

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен поберечь Лионеля Месси для важных игр.

Как сообщает Sport.es, тренерский штаб каталонцев боится возможных осложнений травмы капитана, поэтому ему будет предоставляться отдых в матчах Примеры.

Напомним, что Месси был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины из-за дискомфорта в паху.     

В этом сезоне на счету Месси 39 голов и 20 ассистов в 37 играх.

После 28 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Атлетико" на 10 очков. В 1/4 финала Лиги Чемпионов каталонцы сразятся с "Манчестер Юнайтед".

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