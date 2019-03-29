Вальверде будет беречь Месси перед важными играми
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен поберечь Лионеля Месси для важных игр.
Как сообщает Sport.es, тренерский штаб каталонцев боится возможных осложнений травмы капитана, поэтому ему будет предоставляться отдых в матчах Примеры.
Напомним, что Месси был вынужден покинуть расположение сборной Аргентины из-за дискомфорта в паху.
В этом сезоне на счету Месси 39 голов и 20 ассистов в 37 играх.
После 28 туров "Барселона" лидирует в Примере, опережая "Атлетико" на 10 очков. В 1/4 финала Лиги Чемпионов каталонцы сразятся с "Манчестер Юнайтед".
Читайте также: Месси признан автором трех лучших голов в истории "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Реал" возобновил интерес к Левандовски
-
"Тоттенхэм" нацелился на одного из лидеров "Аякса"
-
Вальверде будет беречь Месси перед важными играми
-
"Севилье" нужен Ундер, которым интересуются топ-клубы АПЛ
-
Фоден не намерен покидать "Манчестер Сити"
-
Андрей Федун - фанатам: "Болейте за "Спартак", а не за Карреру"
-
Гвардиола хочет подписать Дугласа Косту
-
Пулишич выбыл на месяц из-за травмы
-
Де Хеа не подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" до конца сезона
-
"Барселона" определилась со стоимостью Малкома
-
Игуаин прокомментировал завершение карьеры в сборной Аргентины
-
"Арсенал" поборется за Алабу
-
СМИ: Тухель продлил контракт с ПСЖ
-
Роналду может пропустить первую игру с "Аяксом"
-
5
Игуаин завершил международную карьеру
-
"Лужники" могут принять финал Кубка России
-
Ахметов мечтает о переезде в Европу
-
Брат Азара хочет перейти в "Атлетико"
-
Тотти предпочел "Рому" "Реалу"
-
"Атлетико" определился с заменой для Эрнандеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22