Вальверде: "Будет очень приятно, если завершим чемпионат без поражений"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о беспроигрышной серии своей команды в Ла Лиге.

"Наша главная цель - выиграть чемпионат. Если мы завершим его без поражений, будет очень приятно, потому что никто и никогда не выиграл его так. Это стимул, так же, как и выиграть два внутренних трофея, но мы еще ничего не добились", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контракту. | soccernews.ru