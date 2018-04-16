Вальверде: "Будет очень приятно, если завершим чемпионат без поражений"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде: "Будет очень приятно, если завершим чемпионат без поражений"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о беспроигрышной серии своей команды в Ла Лиге.

"Наша главная цель - выиграть чемпионат. Если мы завершим его без поражений, будет очень приятно, потому что никто и никогда не выиграл его так. Это стимул, так же, как и выиграть два внутренних трофея, но мы еще ничего не добились", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Marca.

Напомним, "Барселона" намерена отложить переговоры с Умтити по новому контракту. | soccernews.ru

комментарии
царь

Да пошёл ты муравей... до сих пор хочу тебе по роже дать после матча с Ромой...именно ты виноват а и чуть игроки.

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