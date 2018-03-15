Вальверде дал комментарий по будущему Иньесты

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Вальверде дал комментарий по будущему ИньестыГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий по будущему капитана своей команды Андреса Иньесты.

"Это его личное решение, которое он должен принять сам. У каждого - свои приоритеты, и он решит, что будет лучше для него. Но пока он находится с нами, и я не вижу ничего, кроме настоящего. Давайте не будем забегать вперед, иногда мы заходим дальше, чем нужно. Я не могу представить "Барсу" без Андреса, потому что на данный момент нам приятно видеть его здесь", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Иньеста рассказал, когда примет решение по своему бюудущему. | soccernews.ru

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