Вальверде дал комментарий по будущему Иньесты

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий по будущему капитана своей команды Андреса Иньесты.

" Это его личное решение, которое он должен принять сам. У каждого - свои приоритеты, и он решит, что будет лучше для него. Но пока он находится с нами, и я не вижу ничего, кроме настоящего. Да вайте не будем забегать вперед, иногда мы заходим дальше, чем нужно. Я не могу представить "Барсу" без Андреса, потому что на данный момент нам приятно видеть его здесь ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Иньеста рассказал, когда примет решение по своему бюудущему. | soccernews.ru