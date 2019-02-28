Вальверде дал комментарий после победы "Барселоны" над "Реалом"

Теги реал мадридбарселонаэрнесто вальверде

Вальверде дал комментарий после победы "Барселоны" над "Реалом"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка Испании с "Реалом" (3:0).

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕООБЗОР

"Мы были хороши во втором тайме, хотя в первой половине у нас многое не получалось. Но после перерыва мы прибавили, так как счет 0:0 нас не устраивал. Конечно же, нас мотивировал тот факт, что мы играли на "Сантьяго Бернабеу". Также заряжены бывают игроки "Реала", когда приезжают на "Камп Ноу".

Наша цель - победа во всех турнирах. Этого требуют фанаты и история "Барселоны", - приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.

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