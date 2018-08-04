Вальверде дал комментарий возможному подписанию Погба

1 Теги барселонаманчестер юнайтедэрнесто вальвердеполь погба

Вальверде дал комментарий возможному подписанию ПогбаГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий возможному подписанию его клубом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Он - отличный игрок, который выступает за другую команду, а мы всегда очень уважительно относимся к игрокам других команд. Я не хочу обсуждать все то, что пишется в прессе. Все игроки, которых связывают с нашим клубом, хороши, но мы уважаем их и команды, за которые они выступают", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним,  Вальверде прокомментировал подписание Видаля. | soccernews.ru

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