Вальверде дал оценку первым матчам Коутиньо за "Барселону"

Теги барселонаэрнесто вальвердефилиппе коутиньо

Вальверде дал оценку первым матчам Коутиньо за "Барселону"Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде доволен игрой полузащитника Филиппе Коутиньо в матче 21-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1).

Напомним. что новичок команды впервые вышел на поле в стартовом составе.

"Коутиньо? Игроки – не машины, которые сразу же начинают функционировать. Он произвёл на меня положительное впечатление, просил мяч… Коутиньо обладает определёнными игровыми качествами. На днях он сыграл 20 минут, а в этой игре – больше", - сказал наставник. | http://soccernews.ru

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