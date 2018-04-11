Вальверде дал оценку вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Ромы" (0:3), которое привело к вылету из турнира.

"Сезон длинный, и это футбол. Бывает такое, что у тебя все получается, но иногда футбол доставляет страдания. Мы чрезвычайно расстроены. Сейчас нам нужно прийти в себя, так как мы участвуем еще в двух турнирах. Нам не удалось показать свою игру. "Ромы" играла великолепно и мы вынуждены отдать ей должное. Порой они просто превосходили нас на голову", - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что "Барселона" в третий подряд вылетела из Лиги Чемпионов на стадии 1/4 финала.

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