Вальверде дал согласие на покупку Гризманна и Неймара

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов купить нападающих Антуана Гризманна и Неймара, передает Sport.es.



По данным издания, ранее специалист уже давал согласие на трансфер экс-игрока "матрасников". Сейчас Вальверде утвердил переход бразильца.



Тренер также заявил, что с приходом новых футболистов будет стараться соблюдать баланс между атакой и обороной.



"Барселоне" придется потратить на покупку двух звездных игроков около 340 миллионов евро, так как ПСЖ не намерен отпускать Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро.

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