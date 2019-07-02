Вальверде дал согласие на покупку Гризманна и Неймара
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов купить нападающих Антуана Гризманна и Неймара, передает Sport.es.
По данным издания, ранее специалист уже давал согласие на трансфер экс-игрока "матрасников". Сейчас Вальверде утвердил переход бразильца.
Тренер также заявил, что с приходом новых футболистов будет стараться соблюдать баланс между атакой и обороной.
"Барселоне" придется потратить на покупку двух звездных игроков около 340 миллионов евро, так как ПСЖ не намерен отпускать Неймара меньше, чем за 222 миллиона евро.
А еще: "Реал" включит опцию обратного выкупа в сделку по переходу Себальоса в "Милан"| http://soccernews.ru
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