Вальверде: "Давайте просто отдадим "Золотой мяч" Месси и вопрос решен"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что "Золотой мяч" необходимо отдать форварду каталонцев Лионелю Месси, передает Goal.
"Не слежу за этими церемониями, они слишком затянуты. Но думаю мое решение совпадет с вашим.
Конечно, я бы проголосовал за лучшего. "Золотой мяч" должен получить лучшим. Давайте сразу отдадим его Месси, и вопрос решен", - сказал Вальверде.
В 2019 году "Золотой мяч", скорее всего, получит аргентинец. Об этом уже сообщили газета Mundo Deportivo и радиостанция Cope.
Церемония награждения состоится завтра, 2 декабря, в Париже.
Не пропустите: Флик: "Не могу понять, почему Лам в своё время не получил "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Рианчо поделился ожиданиями от матча "Зенита" со "Спартаком"
-
Мартинес заявил, что считает Куртуа лучшим голкипером мира
-
Быстров: "Если "Спартак" сыграет на своих козырях, "Зениту" придется тяжело"
-
"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет
-
А. Кержаков оценил шансы национальной сборной на Евро-2020
-
Главный тренер Финляндии назвал Дзюбу оружием, нацеленным на атаку
-
Азмун прокомментировал ситуацию вокруг Дзюбы
-
Миранчук рассказал о своем увлечении модой
-
"Челси" заинтересован в приобретении Заа и Санчо
-
1
Моуринью заявил, что фанаты "Тоттенхэма" относятся к нему с уважением благодаря его профессионализму
-
2
Вальверде: "Давайте просто отдадим "Золотой мяч" Месси и вопрос решен"
-
Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
-
Болельщики "Зенита" устроили яркое файер-шоу на тренировке перед матчем со "Спартаком"
-
Экс-тренер сборной России Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020
-
Месси, Гризманн, Феликс и Мората попали в заявки на матч "Атлетико" - "Барселона"
-
Дембеле будет восстанавливаться после травмы в Катаре
-
"Челси" ни разу не сфолил в матче с "Вест Хэмом". Такое случилось в АПЛ впервые за 16 лет
-
Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года
-
Евсеев запрыгнул на стол после победы над "Крыльями Советов"
-
Главные новости дня: 30 ноября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Барселона
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|6
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|14
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6