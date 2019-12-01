Вальверде: "Давайте просто отдадим "Золотой мяч" Месси и вопрос решен"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что "Золотой мяч" необходимо отдать форварду каталонцев Лионелю Месси, передает Goal.

"Не слежу за этими церемониями, они слишком затянуты. Но думаю мое решение совпадет с вашим.

Конечно, я бы проголосовал за лучшего. "Золотой мяч" должен получить лучшим. Давайте сразу отдадим его Месси, и вопрос решен", - сказал Вальверде.

В 2019 году "Золотой мяч", скорее всего, получит аргентинец. Об этом уже сообщили газета Mundo Deportivo и радиостанция Cope.

Церемония награждения состоится завтра, 2 декабря, в Париже.

Не пропустите: Флик: "Не могу понять, почему Лам в своё время не получил "Золотой мяч". | http://soccernews.ru