Вальверде: "Дембеле - невероятный талант"

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Вальверде: "Дембеле - невероятный талант"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко оценил потенциал вингера своей команды Усмана Дембеле.

"Необходимо понимать, что он только недавно пришел к нам, он страдал из-за травм, а получать игровое время в нашей команде нелегко. Он - невероятный талант, технически выдающийся игрок, он - быстрый, способен делать результат.

Возможно, ему нужно немного поработать над обороной и в некоторых других аспектах игры. Может быть, ему необходимо оказывать большее давление после того, как мы теряем мяч. Но мы знаем, что он - молод, у него был тяжелый сезон, и мы надеемся, что он продолжит прогрессировать в следующем году", - цитирует наставника "сине-гранатовых" goal.com.

Напомним, Клопп видит в Дембеле идеального кандидата на замену Салаху. | soccernews.ru

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