Вальверде: "Дембеле травмировался сыграв пяткой, более опытный игрок так бы не поступил"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал травму французского полузащитника Усман Дембеле.

"Дембеле получил первую мышечную травму в карьере. Его повреждение связано с тем, что он сыграл пяткой. Подобные действия чреваты травмами. Думаю, что более опытный игрок так бы не поступил и позволил бы мячу уйти в аут", - цитирует Вальверде Marca.

Напомним, что 20-летний Дембеле получил разрыв сухожилия и теперь пропустит около четырех месяцев.

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