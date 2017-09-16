Вальверде: "Дембеле уже лучше тренируется"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что новичку его команды Усману Дембеле нужно определенное время на адаптацию.

Напомним, что француз перебрался в Испанию из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.

"Дембеле уже лучше тренируется, но мы должны опробовать его в соревновательных условиях. Нужно дать ему время. Надеюсь, он лучше адаптируется в команде", - сказал он.

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