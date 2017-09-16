Вальверде: "Дембеле уже лучше тренируется"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что новичку его команды Усману Дембеле нужно определенное время на адаптацию.
Напомним, что француз перебрался в Испанию из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро.
"Дембеле уже лучше тренируется, но мы должны опробовать его в соревновательных условиях. Нужно дать ему время. Надеюсь, он лучше адаптируется в команде", - сказал он.
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|Атлетико Мадрид
|4
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|Севилья
|3
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|Атлетик Бильбао
|3
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|Леванте
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|Валенсия
|4
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|Леганес
|4
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|Бетис
|4
|6
|10
|Эйбар
|4
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|11
|Реал Мадрид
|3
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|12
|Хетафе
|4
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|Жирона
|3
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|14
|Сельта Виго
|3
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|Вильярреал
|3
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|16
|Лас Пальмас
|3
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|Депортиво Ла-Корунья
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