Вальверде: "Для меня матч с "Атлетиком" будет особенным"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался в преддверии матча десятого тура Примеры против "Атлетика".

"Для меня матч будет особенным. Я знаком там со всем, но еду в качестве соперника и сделаю всё, чтобы победить. Когда тренировал "Атлетик", эти матчи были особенными. "Барселона" мотивировала, а победы приносили радость. Каждый на поле будет сражаться" - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, что матч "Атлетик" - "Барселона" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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