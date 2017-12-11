Вальверде: "Для нас была тяжелая жеребьевка"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов для своей команды.

"Это была тяжелая жеребьевка для нас ввиду силы нашего соперника, но мы знали, что легких соперников на этой стадии не бывает, и что бороться за кубок будут отличные команды. " Челси " - действующий победитель Премьер-Лиги, поэтому мы с энтузиазмом ожидаем это очень красивое и мотивирующее противостояние ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, свой комментарий по предстоящим матчам против "Барселоны" дал Конте. | soccernews.ru