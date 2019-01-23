Вальверде допустил уход из "Барселоны" двух игроков в январе

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде допустил, что во время зимнего трансферного окна клуб покинут два футболиста.

Как сообщает Football Espana, речь идёт о полузащитнике Денисе Суаресе и вингере Малкоме. Тренер "сине-гранатовых" пояснил, что их уход стал возможным благодаря подписанию хавбека "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга.

В текущем сезоне 25-летний Суарес сыграл за "Барселону" 8 матчей и забил 2 мяча. В его услугах заинтересованы "Арсенал", "Челси" и "Монако".

В активе 21-летнего Малкома в нынешней кампании 11 игр и 2 гола. На бразильца претендуют "Рома", "Лацио", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Гуанчжоу Эвергранд".

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